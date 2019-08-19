Сирийская армия «отбивает» город Хан-Шейхун у террористов

Армия Сирии вошла в Хан-Шейхун — город, подконтрольный боевикам из «Джебхат ан-Нусра»* и их союзникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительственным военным подразделениям пришлось взять город Хан-Шейхун в окружение, чтобы избавиться от контролирующих его бандформирований. Населенный пункт находится на стратегически важной трассе M5 Дамаск — Алеппо. Местные жители длительное время вынуждены были объезжать данный участок дороги по пустыне из-за опасности нападения террористов.
Сирийская армия потеряла контроль над территорией и сдала Хан-Шейхун боевикам в 2014 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим.
* — организация запрещена в РФ.