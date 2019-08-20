«Никаких диет!»: Звезда «Счастливы вместе» Бочкарева рассказала, как похудела на 60 килограммов

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталия Бочкарева рассказала всю правду о своем феноменальном похудении со 120-ти до 60 килограммов после родов. По словам актрисы, ей надоело читать мифы, опубликованные в СМИ, поэтому она решила выложить откровенный пост в Instagram.

Наталия Бочкарева призналась, что забеременела вторым ребенком, не успев восстановиться после первых родов. Как результат — после рождения второго малыша актриса весила 120 «кило».

При этом кинозвезде удалось всего за несколько месяцев вернуть себе свой «дородовый» вес.

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«Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте „Танцы со звездами“), спортзал️ и никаких диет! Главное — не есть на ночь! И я скажу вам так — я жуткая сладкоежка! Всегда такой была, не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии», — написала Бочкарева, добавив, что ее поклонникам не стоит верить лживым статьям, где рассказано о неких диетах, при помощи которых она якобы похудела.

Кроме того, в некоторых издания «занижают» результат похудения актрисы до 20 килограммов, отметила Бочкарева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стремительном похудении звезды «Полицейского с Рублевки» Рины Гришиной.