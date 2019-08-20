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  4. «Изысканно!»: Кортни Кардашьян в боди и тюрбане восхитила подписчиков — фото

«Изысканно!»: Кортни Кардашьян в боди и тюрбане восхитила подписчиков — фото

, 13:00 Фото 276

Американская светская львица выложила в сеть очередной снимок, который порадовал пользователей.

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Фото, видео : Instagram @kourtneykardash

Американская модель и светская львица Кортни Кардашьян на своей странице в Instagram выложила очередной снимок, который ошеломил подписчиков. На фото 40-летняя знаменитость позирует, сидя на краю ванны в боди. На голове Кортни Кардашьян надет леопардовый тюрбан.

«Я надеваю тюрбан для волос, когда выхожу из душа», — написала Кортни Кардашьян.

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Instagram @kourtneykardash

Подписчики светской львицы, уже привыкшие оставлять множество комментариев под ее публикациями, не стали себя ограничивать и на этот раз.

«Богиня!»

«Красивая женщина с красивой жизнью»

«Королева!»

«Так красиво, так изысканно!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками очередным бьюти-секретом.

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«Изысканно!»: Кортни Кардашьян в боди и тюрбане восхитила подписчиков — фото

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