Американская модель и светская львица Кортни Кардашьян на своей странице в Instagram выложила очередной снимок, который ошеломил подписчиков. На фото 40-летняя знаменитость позирует, сидя на краю ванны в боди. На голове Кортни Кардашьян надет леопардовый тюрбан.
«Я надеваю тюрбан для волос, когда выхожу из душа», — написала Кортни Кардашьян.
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Подписчики светской львицы, уже привыкшие оставлять множество комментариев под ее публикациями, не стали себя ограничивать и на этот раз.
«Богиня!»
«Красивая женщина с красивой жизнью»
«Королева!»
«Так красиво, так изысканно!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками очередным бьюти-секретом.