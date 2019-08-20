В Кремле прокомментировали испытание крылатой ракеты в США, запрещенной ДРСМД

В Кремле высказались об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, передает ФАН.

Пресс-секретарть президента России Дмитрий Песков заявил, что это в очередной раз свидетельствует о том, что Вашингтон изначально готовился к подрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобного рода оружие нельзя подготовить за несколько месяцев.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД» , — заявил он.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тысячи километров) закончилось 2 августа 2019 года. О намерении США выйти из соглашения в прошлом году заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж об испытании запрещенной ДРСМД американской ракеты.