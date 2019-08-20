  1. Пятый канал
  4. «Утомился человек»: Влад Топалов показал трогательный снимок сына — фото

«Утомился человек»: Влад Топалов показал трогательный снимок сына — фото

, 18:16 Фото 23

Певец поделился с подписчиками забавной фотографией восьмимесячного малыша.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов в своем аккаунте в Instagram разместил трогательное фото восьмимесячного сына Миши. На снимке мальчик, которого, по всей видимости, разморило на солнце, спит в своей коляске.

«Дачный сезон… Перебрал немного на солнышке с шампанским… Утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ», — написал Влад Топалов под публикацией.

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека

Instagram @vladtopalovofficial

Подписчики певца пришли в неописуемое умиление от подобной картины и разразились добрыми комментариями.

«Какой хорошенький! Тьфу, тьфу, тьфу на него»

«Мышонок заснул, утомился»

«Солнечный мальчик»

«Сладенький комочек счастья», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Топалова рассказала о свадьбе брата с Региной Тодоренко.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

18:24
Аудиокнига или бумажная: почему мозгу все равно?
18:16
«Утомился человек»: Влад Топалов показал трогательный снимок сына — фото
18:10
СК РФ завершил расследование по ряду дел о массовых беспорядках в Москве
18:01
Видео: Валерия получила травму на съемках музыкального шоу
17:57
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака
17:47
На ком женился самый популярный YouTube-блогер в мире? — фото

Сейчас читают

Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать отношения с баскетболистом
«Мне тут Федя написал!» Бузова трогательно похвасталась сообщением от Смолова
Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги