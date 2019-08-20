Влад Топалов в своем аккаунте в Instagram разместил трогательное фото восьмимесячного сына Миши. На снимке мальчик, которого, по всей видимости, разморило на солнце, спит в своей коляске.

«Дачный сезон… Перебрал немного на солнышке с шампанским… Утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ», — написал Влад Топалов под публикацией.

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Instagram @vladtopalovofficial

Подписчики певца пришли в неописуемое умиление от подобной картины и разразились добрыми комментариями.

«Какой хорошенький! Тьфу, тьфу, тьфу на него»

«Мышонок заснул, утомился»

«Солнечный мальчик»

«Сладенький комочек счастья», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Топалова рассказала о свадьбе брата с Региной Тодоренко.