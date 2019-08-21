Увела? Софии Ротару приписали отношения с экс-бойфрендом Татьяны Булановой

Совсем недавно поклонники бурно обсуждали проблемы со здоровьем эстрадной певицы Софии Ротару и боялись, что звезда навсегда забросит концертную деятельность. Однако артистке удалось полностью восстановиться. Она по-прежнему выступает перед зрителями, заряжает их своей энергией и исполняет любимые хиты.

Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника

По мнению поклонников, Ротару смогла так быстро вернуться к работе благодаря вдохновению. Якобы именно кавалер помог ей пойти на поправку. Только вот кто он — этот таинственный возлюбленный, фанаты долгое время гадали.

Все прояснил концерт исполнительницы в Белоруссии. После ее выступления звезду ждал в артистическом фойе бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов, и, как склонны думать поклонники, не случайно. Якобы молодой человек уже давно испытывает чувства к артистке, даже несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте.

Впрочем, сам Попов своего отношения к Софии не скрывает. В Instagram он опубликовал совместные снимки с певицей, под которыми оставил недвусмысленную подпись.

«Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего!», — написал певец.

Instagram @sashapopov911

Только вот Ротару свой так называемый роман никак не комментирует. Да и к тому же, по слухам, ранее Саша Попов состоял в отношениях с другой певицей — Татьяной Булановой и якобы даже спровоцировал звезду уйти из семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Ротару возобновит выступления в России.