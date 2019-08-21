  1. Пятый канал
  4. Увела? Софии Ротару приписали отношения с экс-бойфрендом Татьяны Булановой

Увела? Софии Ротару приписали отношения с экс-бойфрендом Татьяны Булановой

, 5:16 Фото 89

Бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов поджидал певицу после концерта в Белоруссии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @sofiarotaru.official

Совсем недавно поклонники бурно обсуждали проблемы со здоровьем эстрадной певицы Софии Ротару и боялись, что звезда навсегда забросит концертную деятельность. Однако артистке удалось полностью восстановиться. Она по-прежнему выступает перед зрителями, заряжает их своей энергией и исполняет любимые хиты.

Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника

По мнению поклонников, Ротару смогла так быстро вернуться к работе благодаря вдохновению. Якобы именно кавалер помог ей пойти на поправку. Только вот кто он — этот таинственный возлюбленный, фанаты долгое время гадали.

Все прояснил концерт исполнительницы в Белоруссии. После ее выступления звезду ждал в артистическом фойе бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов, и, как склонны думать поклонники, не случайно. Якобы молодой человек уже давно испытывает чувства к артистке, даже несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте.

Впрочем, сам Попов своего отношения к Софии не скрывает. В Instagram он опубликовал совместные снимки с певицей, под которыми оставил недвусмысленную подпись.

«Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего!», — написал певец.

Instagram @sashapopov911

Только вот Ротару свой так называемый роман никак не комментирует. Да и к тому же, по слухам, ранее Саша Попов состоял в отношениях с другой певицей — Татьяной Булановой и якобы даже спровоцировал звезду уйти из семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Ротару возобновит выступления в России.

Читайте также

+13° Днём +21°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

6:29
Кто будет опекуном осиротевшей 10-летней внучки Назаровой
6:18
В Краснодаре участники массовой драки открыли стрельбу, есть раненые — видео
6:05
Совет любителям походов: Как изготовить водонепроницаемые спички — видео
6:00
Киану Ривз исполнит роль Нео в четвертой «Матрице»
5:49
В Петербурге набирают популярность платные парадные — видео
5:38
Видео: Ольга Бузова продемонстрировала как борется с целлюлитом

Сейчас читают

Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!
День Мирона Ветрогона: Что можно и нельзя делать 21 августа
«Слюнки потекли»: Голый Костюшкин в день рождения отыскал «молодильные яблоки»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги