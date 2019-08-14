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Жена Гарика Мартиросяна высмеяла накаченные губы и увлечение косметологией

, 21:44 Фото 90

Жанна Левина опубликовала фото, на котором не побоялась продемонстрировать сомнительный результат массовой погони за красотой.

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Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Самоиронии супруге резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанне Левиной может позавидовать любой — то она высмеивает свой наряд, то окончание своего отпуска.

На этот раз Жанна, в «погоне за модой», продемонстрировала в Instagram, насколько большими могут стать губы после так называемых уколов красоты.

«Девочки, хочу вам посоветовать салон красоты „Золотая рыбка“. Знаменитое выражение „Раскатала губу“ -это про нас! Именно здесь вам сделают пухлые губы, которые по какой-то нелепой, чудовищной ошибке не достались вам от природы», — пошутила она.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Возможно, таким образом она решила посмеяться над повальным увлечением девушек и женщин увеличивать эту часть лица, что зачастую доходит до абсурда и портит внешность. Причем, выдуманное название салона «Золотая рыбка» многим сразу же напомнило о «губастой» рыбке из советского мультфильма «В синем море, белой пене».

Подписчики с Жанной согласились.

«Жаль, что только „натуральные“ девчата понимают ваш тонкий сарказм», — написал один из них.

«80% девушек Instagram выглядят именно так», — отметил другой.

А еще один решил подыграть Жанне и предположил, что «Гарик сегодня домой будет возвращаться с опаской, а вдруг не фотошоп». К слову, Гарик сопроводил фото жены хохочущими смайликами.

Ранее жена Мартиросяна «подколола» мужа за ролик, где он показывает мускулы.

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