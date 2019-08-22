Борьба за кубок КВН, поэтический батл и даже уроки самообороны ждут сегодня участников самого жаркого фестиваля лета — «Таврида-АРТ».

Десятки тысяч участников в Крыму уже расположились в своих лагерях и готовятся к предстоящим испытаниям. В самом разгаре кастинги. Свои таланты именитым мастерам сегодня продемонстрируют юные режиссеры, вокалисты и поэты.

Эмоции и напряжение на территории возможностей зашкаливают. Участники волнуются и переживают как на экзамене. Репетируют прямо на улице. Ведь для каждого попасть на большую сцену — уникальный шанс получить поддержку в развитии своего проекта. Главный бонус — грант. Победители разделят почти 100 миллионов рублей.

Впрочем, один из самых приятных моментов фестиваля — еще впереди. На одну сцену с начинающими исполнителями выйдут легендарные рок-музыканты — Гарик Сукачев, 25/17, «Ария» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на «Тавриду-АРТ» приехали почти 35 тысяч участников.