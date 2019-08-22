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«Таврида-АРТ» — фестиваль, открывающий двери в яркое будущее

, 13:54 Эфирная новость 38

Свои таланты именитым мастерам демонстрируют юные режиссеры, вокалисты и поэты.

Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @tavrida_art

Тема:
Таврида — АРТ 2019 8

День Государственного флага сегодня, 22 августа, отметили и тысячи гостей самого жаркого фестиваля лета — «Таврида-АРТ». Эмоции на «территории возможностей» зашкаливают, участники проходят конкурсные испытания.

Попасть на большую сцену — уникальный шанс получить поддержку в развитии собственного проекта. О том, как открываются двери в яркое будущее узнала Мэри Бадунц.

Ради этого шанса Екатерина приехала из Кургана. Тысячи километров — и все, чтобы оказаться среди самых талантливых. Девушка надеется, что из сотни претендентов, именно она сможет покорить сердца членов жюри и получить место в команде московского симфонического оркестра.

«Здесь ты ждешь, какие двери откроются. Ты уже со своим дежурным чемоданчиком идешь на встречу мечте. «Таврида» — это действительно возможности, безграничные возможности, — сказала участница фестиваля «Таврида-АРТ» Екатерина Башмакова.

Здесь их называют творцами, не иначе. Ну, а как не вдохновиться, когда вокруг такие пейзажи: чистая, лазурная вода, изрезанные хребты гор, теплое крымское солнце.

В погоне за вдохновением не забывают и о конкуренции. Шамиль Исаев уже с утра настраивается на сражение за грант. Общая сумма, которая пойдет на развитие молодых и талантливых, в этом году почти 100 миллионов.

«У нас команда, у нас проект. У нас полный метр. Фильм будет называться «Россия. История». Он будет состоять из нескольких короткометражек, снятых в разных регионах России. Такого в России пока никто не снимал — мы хотим стать первыми. И конкретно здесь я защищаю одну из короткометражек про европейца, который оказался в Грозном, в Чеченской республике. Фильм будет называться «Хэллоу, Грозный!» — поделился участник фестиваля «Таврида-АРТ» Шамиль Исаев.

На огромной площадке фестиваль принимает больше 30 тысяч участников. Программа очень насыщенная — свыше 800 культурных событий всего за три дня. И даже проливной дождь накануне ни на минуту не помешал планам фестиваля. Под вспышки молнии и фотокамер рождается новая традиция.

«Четыре месяца назад здесь ничего не было, а сейчас есть инфраструктура огромного фестиваля. Но самое главное здесь это не сцена, даже не арт-объекты. Это атмосфера, это душа, это создают сами ребята. Они невероятно талантливы, они очень мотивированы. Глядя на них, мне это добавляет очень большое количество оптимизма, потому что они и есть будущее страны. И это прекрасное будущее. В добрый путь!» — дал напутствие участникам Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля «Таврида-АРТ».

Все, что здесь есть — арт-объекты и площадки — это творение рук «тавридцев». Каждая композиция по-своему уникальна, с заложенным глубоким смыслом, а иногда даже и философским подтекстом.

Например, вот этот огромный человек, любующийся Черным морем. Он будто пытается вдохновиться перед очередным свершением. Стоя рядом с фигурой, сложно не согласиться с идеей автора: что, как не стихия, может подтолкнуть к творчеству.

Уже через несколько часов все это будет просто не узнать. Палаточный городок преобразится, заработают десятки новых площадок, а на сцене каждый вечер будет греметь музыка. Но самое яркое шоу еще впереди. Завтра, 23 августа, выступят Гарик Сукачёв, Ария, 25/17 и группировка Ленинград. Состав артистов обещает стать самым звездным за всю историю фестиваля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» открыл свои двери в Крыму.

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