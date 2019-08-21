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  4. Фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» открыл свои двери в Крыму

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» открыл свои двери в Крыму

, 19:45 Эфирная новость 50

«Таврида- АРТ» — площадка возможностей. Здесь каждый желающий может найти свой вариант самореализации.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Валерий Мельников

Тема:
Таврида — АРТ 2019 3

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-АРТ» начался в Крыму. В его списке — сотни творческих проектов и почти 35 тысяч талантливых участников. И каждый получит шанс проявить себя и получить настоящую путевку в жизнь, ведь не просто так «Тавриду» еще называют «площадкой возможностей». В этом убедилась Мери Бадунц.

Пока на музыкальной площадке распеваются народники, на соседней — танцевальной — вовсю зажигают любители хип-хопа.

«Просто танцевальное немножко развитие. Прокачаться, пока есть такая возможность. Конец лета, перед экзаменами, перед учебой. Мы решили немножко развлечься», — рассказала участница фестиваля «Таврида-АРТ» Алина Нажангалиева.

В самом разгаре фестиваль «Таврида — АРТ». Более 30 тысяч гостей и сотни проектов. Участвуют команды из всех российских регионов. Гостей так много, что палаточный городок растянулся на километры.

Участники не переходят от одной сцены к другой, а буквально перебегают. Стоит только посмотреть расписание фестиваля — в нем тысячи мероприятий. Это и мастер-классы, и вебинары, и встречи с заслуженными деятелями культуры и искусств, авиашоу и кастинги. Именно здесь самые талантливые получат настоящую путевку в жизнь.

Очередь из желающих попасть на пробы телесериала или полнометражного фильма растянулась на несколько дней. Здесь готовы оценить талант каждого начинающего артиста. Всего запланировано 62 кастинга.

«У нас насыщенная программа мастер классами, различными тренингами, кастингами, то есть ребята имеют возможность пройти кастинг в театр, либо пройти кастинг в кино. То, что они не могут сделать, приехав в Москву, потому что это очень тяжело сделать. Это они могут сделать, попав на Тавриду, — говорит куратор квартала фестиваля «Таврида-Арт» Ольга Маркелыч.

Некоторые счастливчики уже сумели пробиться на большую сцену и попали в команду Дмитрия Бикбаева. Ребята времени не теряют. Репетируют прямо на одной из площадок. Всего за три дня нужно подготовить спектакль, чтобы удивить гостей фестиваля и самое главное — не разочаровать московскую публику.

«Будем выступать на одной сцене вместе с ребятами, с такими коллективами как Театр на Таганке, Брусникинцы, Июльансамбль. И, конечно, чтобы это было на высоком профессиональном и творческом уровне», — поделился режиссер Дмитрий Бикбаев.

«Таврида- АРТ» — площадка возможностей. Здесь каждый желающий может найти свой вариант самореализации. Главный бонус для генераторов идей — грант. Победители разделят 80 миллионов рублей.

Но главные бонусы еще впереди — в пятницу «Таврида» превратится в один большой рок-концерт. На сцену выйдут легендарная Ария, харизматичный Гарик Сукачёв и группировка Ленинград.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Таврида — АРТ» — первый в России фестиваль творческих сообществ. Это главный творческий фестиваль страны, который связывает все направления искусства. Это место, где всех объединяет культура и творчество.

Тема:
Таврида — АРТ 2019 3
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