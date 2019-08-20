«Родилась в рубашке»: Бледанс вспомнила, как попала в ДТП из-за Бузовой

Актер Станислав Садальский решил рассказать подписчикам в Instagram историю «звездного» ДТП с участием певицы Ольги Бузовой и телеведущей Эвелиной Бледанс, которое произошло на Ленинском проспекте в Москве довольно долгое время назад.

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Как отметил Садальский, эту историю ему поведала Бледанс. По словам телеведущей, иномарка под управлением Бузовой буквально «бросилась» под ее автомобиль, однако никаких серьезных последствий за этим не последовало. В связи с этим Эвелина Бледанс решила, что нынешняя певица «родилась в рубашке».

«Видимо, удар пришелся на так называемый „кенгурятник“ (в Австралии — кенгуру, в России — блондинки). Так что нам его пора в „блондинятник“ переименовать. Но когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из „Дома-2“, а за рулем была Ольга Бузова», — цитирует актер телеведущую.

Instagram @stassadal

Подписчиков Станислава Садальского, в свою очередь, больше всего озадачили фотографии с места аварии. По их мнению, кадры уж слишком постановочные. Другая часть пользователей выразила недопонимание, зачем актер вообще им это рассказал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании Садальского по поводу рукоприкладства со стороны отца.