  1. Пятый канал
  4. «Персонажи все реальные» — победитель «Кинотавра» Акопов о своем фильме «Бык»

«Персонажи все реальные» — победитель «Кинотавра» Акопов о своем фильме «Бык»

, 16:29 16

Дебютная драма режиссера вышла на российские экраны в четверг, 22 июля.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Российский режиссер Борис Акопов в преддверии премьеры своей дебютной драмы «Бык», которая состоялась в четверг, 22 июля, дал интервью газете Metro. Победитель фестиваля «Кинотавр» рассказал о работе над кинокартиной, своем детстве и дальнейших творческих планах.

«Бог ей судья»: Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

По словам кинодеятеля, лента «Бык» рассказывает о событиях 90-х годов, поскольку именно в это время он сформировался как личность. Сюжет драмы — выдуманный, однако персонажи были списаны с реальных лиц, признался Акопов.

«Персонажи все реальные, но они взяты мной из разных источников, разных обстоятельств, и в настоящей жизни они никогда не пересекались. Например, Быка я отчасти списал со своего соседа, про каких-то героев мне рассказал отец, который одно время работал следователем», — поделился режиссер.

Говоря о своем детстве, Борис отметил, что тогда смотрел на жизнь совсем по-другому. «Ужасные вещи» казались «крутыми и интересными», а то, что могло внушать страх, нисколько не тревожило. Сейчас кинодеятель расценивает события прошлых лет иначе. Он осознал, что находился в «маргинальном и суровом» окружении, и теперь, используя свой опыт, Акопов в своей киноленте старался передать картину 90-х с двух точек зрения: детской и объективной взрослой.

«Это время, богатое на драму, фактуру, героев. После 70 лет одного строя случилась жесткая ломка общественного сознания, последствия которой, пожалуй, мы переживаем до сих пор. Наверное, и невозможно было по-другому — без боли и потерь. Последняя смута, очень важная эпоха, которую нужно понять, проанализировать, осознать», — пояснил режиссер, говоря о том, что побуждает создателей фильмов обращаться к теме 90-х годов.

Свою драму Акопов посвятил родителям. По словам кинодеятеля, таким образом он выразил признательность матери и отцу, которые помогли ему не повторить горькую судьбу многих одноклассников. В нужный момент они «буквально выдрали» своего сына с улицы и отдали в балетную академию, которая заняла значительное место в жизни режиссера. Возможно, в одном из следующих фильмов кинодеятель расскажет о жизни артистов, выбравших для себя балет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Движение вверх» стал самым рейтинговым иностранным фильмом в Китае.

Читайте также

+21° Днём +19°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

17:29
Уральские полицейские надругались над девушкой в патрульной машине — СК
17:23
«Миссис Россия Globe» и мать четырех сыновей раскрыла секрет стройности
17:14
Подруга механика назвала алкоголь и кальян причиной пожара на теплоходе
17:01
«Это конец»: кому Александра Назарова адресовала свои последние слова
16:51
На горящем складе в Петербурге рухнули перекрытия, площадь пожара — 4000 кв. метров
16:44
«Русалка!» Подписчики пришли в восторг от фото супруги Малинина на море

Сейчас читают

«Идеальные ноги»: Рудковская думает застраховать свою самую популярную часть тела
«Вышла замуж из-за генофонда»: звезда «Не родись красивой» о своем браке
Инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги