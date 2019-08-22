Российский режиссер Борис Акопов в преддверии премьеры своей дебютной драмы «Бык», которая состоялась в четверг, 22 июля, дал интервью газете Metro. Победитель фестиваля «Кинотавр» рассказал о работе над кинокартиной, своем детстве и дальнейших творческих планах.

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По словам кинодеятеля, лента «Бык» рассказывает о событиях 90-х годов, поскольку именно в это время он сформировался как личность. Сюжет драмы — выдуманный, однако персонажи были списаны с реальных лиц, признался Акопов.

« Персонажи все реальные, но они взяты мной из разных источников, разных обстоятельств, и в настоящей жизни они никогда не пересекались. Например, Быка я отчасти списал со своего соседа, про каких-то героев мне рассказал отец, который одно время работал следователем », — поделился режиссер.

Говоря о своем детстве, Борис отметил, что тогда смотрел на жизнь совсем по-другому. «Ужасные вещи» казались «крутыми и интересными», а то, что могло внушать страх, нисколько не тревожило. Сейчас кинодеятель расценивает события прошлых лет иначе. Он осознал, что находился в «маргинальном и суровом» окружении, и теперь, используя свой опыт, Акопов в своей киноленте старался передать картину 90-х с двух точек зрения: детской и объективной взрослой.

« Это время, богатое на драму, фактуру, героев. После 70 лет одного строя случилась жесткая ломка общественного сознания, последствия которой, пожалуй, мы переживаем до сих пор. Наверное, и невозможно было по-другому — без боли и потерь. Последняя смута, очень важная эпоха, которую нужно понять, проанализировать, осознать », — пояснил режиссер, говоря о том, что побуждает создателей фильмов обращаться к теме 90-х годов.

Свою драму Акопов посвятил родителям. По словам кинодеятеля, таким образом он выразил признательность матери и отцу, которые помогли ему не повторить горькую судьбу многих одноклассников. В нужный момент они «буквально выдрали» своего сына с улицы и отдали в балетную академию, которая заняла значительное место в жизни режиссера. Возможно, в одном из следующих фильмов кинодеятель расскажет о жизни артистов, выбравших для себя балет.

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