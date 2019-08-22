«Она сделала меня мужчиной»: Актер из «Крестного отца» рассказал о связи с Монро

Исполнитель роли Карло Рицци в фильме «Крестный отец» Джанни Руссо рассказал, как он лишился невинности с 33-летней Мэрилин Монро, передает издание Daily Mail.

О своем первом сексуальном опыте со звездой актер поведал в биографии «Голливудский крестный отец: «Моя жизнь в мафии и кино». Джанни Руссо познакомился с актрисой, когда работал в парикмахерской. Мэрилин Монро была его посетительницей, и он часто мыл ей волосы.

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Как-то секс-символ 50-х пригласила 15-летнего подростка к себе в отель. Женщина предстала перед ним в белом полотенце и с бокалом шампанского. Не успел Руссо открыть дверь, как актриса, по его словам, сбросила с себя полотенце и предложила юноше принять ванну вместе с ней.

Как признался актер, они провели в постели все выходные, а в понедельник он вынужден был вернуться на работу. Их роман продолжался практически до самой смерти звезды.

В той же биографии Джанни Руссо высказал предположение, что Мэрилин Монро убил брат президента США Джона Кеннеди. Он якобы не хотел, чтобы общественность узнала о романе главы государства и актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенсационные фото Мэрилин Монро из морга спустя почти 60 лет пока не найдены.