  1. Пятый канал
  4. «Что с коленями?» Подписчики раскритиковали ноги Пугачевой в стильном мини

«Что с коленями?» Подписчики раскритиковали ноги Пугачевой в стильном мини

, 20:57 Фото 813

Фотографией певицы в коротком комбинезоне поделились фанаты в Instagram-аккаунте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @alla_orfey

На фан-странице звездного семейства Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей в Instagram появилось новое фото Примадонны. На снимке певица запечатлена в черном комбинезоне с ремнем, подчеркивающем линию талии, светло-коричневой замшевой куртке с карманами и белых кроссовках.

«Для меня это навсегда»: Богомолов ответил на слухи о свадьбе с Собчак

Instagram @liza_garri

Подписчики сразу обратили внимание на «слабое», по их мнению, место Пугачевой.

«Что с ногами?»

«Боже, а что с коленями?»

«Ну, зачем оголять такие колени?» — написали возмущенные фолловеры.

Однако нашлись те, кто высказался в защиту Примадонны, которая по их словам, для своих 70 лет выглядит великолепно.

«Стильная, элегантная, любимая»;

«Просто поражаете своим видом!»

«Нам бы так выглядеть в 70»;

«Шикарная, пусть оголяет, кому не нравится — не смотрите и не пишите гадости. Какие вы будете в ее года», — поддержали кумира истинные поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева забавно похвасталась пышной шевелюрой.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

21:59
Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для обложки итальянского журнала
21:48
Пожилой мужчина скончался в московской клинике, отравившись арбузом
21:35
«У него депрессия» — мать о состоянии «мажора», сбившего пенсионерку в Москве
21:27
«Не узнать!» Саша Савельева поделилась видеороликом 20-летней давности
21:15
Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах
20:57
«Что с коленями?» Подписчики раскритиковали ноги Пугачевой в стильном мини

Сейчас читают

Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов
«Это конец»: кому Александра Назарова адресовала свои последние слова
«Русалка!» Подписчики пришли в восторг от фото супруги Малинина на море

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги