«Что с коленями?» Подписчики раскритиковали ноги Пугачевой в стильном мини

На фан-странице звездного семейства Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей в Instagram появилось новое фото Примадонны. На снимке певица запечатлена в черном комбинезоне с ремнем, подчеркивающем линию талии, светло-коричневой замшевой куртке с карманами и белых кроссовках.
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Подписчики сразу обратили внимание на «слабое», по их мнению, место Пугачевой.
«Что с ногами?»
«Боже, а что с коленями?»
«Ну, зачем оголять такие колени?» — написали возмущенные фолловеры.
Однако нашлись те, кто высказался в защиту Примадонны, которая по их словам, для своих 70 лет выглядит великолепно.
«Стильная, элегантная, любимая»;
«Просто поражаете своим видом!»
«Нам бы так выглядеть в 70»;
«Шикарная, пусть оголяет, кому не нравится — не смотрите и не пишите гадости. Какие вы будете в ее года», — поддержали кумира истинные поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева забавно похвасталась пышной шевелюрой.