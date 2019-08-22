«Что с коленями?» Подписчики раскритиковали ноги Пугачевой в стильном мини

На фан-странице звездного семейства Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей в Instagram появилось новое фото Примадонны. На снимке певица запечатлена в черном комбинезоне с ремнем, подчеркивающем линию талии, светло-коричневой замшевой куртке с карманами и белых кроссовках.

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Instagram @liza_garri

Подписчики сразу обратили внимание на «слабое», по их мнению, место Пугачевой.

«Что с ногами?»

«Боже, а что с коленями?»

«Ну, зачем оголять такие колени?» — написали возмущенные фолловеры.

Однако нашлись те, кто высказался в защиту Примадонны, которая по их словам, для своих 70 лет выглядит великолепно.

«Стильная, элегантная, любимая»;

«Просто поражаете своим видом!»

«Нам бы так выглядеть в 70»;

«Шикарная, пусть оголяет, кому не нравится — не смотрите и не пишите гадости. Какие вы будете в ее года», — поддержали кумира истинные поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева забавно похвасталась пышной шевелюрой.