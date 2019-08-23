«Здесь рождается великое творческое будущее»: Смотр талантов на «Таврида-АРТ»

Творческой молодежи на помощь придет фестиваль «Таврида-Арт». На фоне солнечных крымских пейзажей работают уникальные мастерские, в которых показать себя может каждый. Смотр талантов оценила Надежда Алешкина.

Общаемся на бегу. Чтобы все успеть на «Тавриде -АРТ», нужно проявить недюжинные спортивные способности. А кто-то для этого и приехал.

«Мы показываем спорт различный, трюки, что мы можем. Чтобы они видели, что спорт — это тоже искусство», — рассказывает участник фестиваля «Таврида-АРТ» Александр Рвачев.

Настоящее искусство порой рождается и на ходу. А карьерная лестница здесь такая же высокая — как горные пейзажи.

Местность Тавриды очень холмистая, но эти возвышенности, на которые тут так тяжело забираться на жаре, на самом деле — прекрасная смотровая площадка. Отсюда видно всю береговую линию, а еще всю территорию «Таврида-АРТ», она просто огромная, растянулась на километры. Поэтому здесь предусмотрительно поставили места для зрителей, своего рода — последний ряд. Очень романтично. Даже сложно сейчас выбрать, что выглядит эффектнее — дневная Таврида — или ночная. Решайте сами — ночью здесь не только очень красиво и ветрено, но еще и очень музыкально.

Вечерняя программа, как приз за насыщенный день и волнительную защиту своих проектов. Лучшим в своих сферах выделят грант, сумма, которую разделят победители Тавриды невероятная — 80 миллионов рублей, такого еще не было!

«Здесь рождается великое творческое будущее нашей великой страны. Чтобы не упустить возможности, не упускайте их. Будьте внимательны и живите здесь и сейчас», — отметил художественный руководитель Театра Олег Табакова, Народный артист РФ Владимир Машков.

На большой сцене весь день идет репетиция завтрашнего крымского «Нашествия». Перед таким количеством творцов «25/17» еще не выступали.

«Хочется отрываться, кайфовать. Хорошего настроения хочется. Встречаться со своими сверстниками, где — то еще, которых объединяет музыка, взгляды какие-то. Это модно», — говорит участник группы «25/17» Антон Завьялов.

В моде, конечно, живая музыка. Завтра на одной сцене выступят легенды рока. Гарик Сукачев станет хейдланером концерта. Дадут звука и любимых хитов — «Ария», «Пикник», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов. На противоположной сцене уже развернулся театр — там состоится показ совместного проекта Академии киноискусства Никиты Михалкова и Театра киноактера. Будут показывать «Метаморфозы». Символично — здесь неожиданных метаморфоз будет достаточно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мероприятиях, запланированных на второй день работы фестиваля «Таврида-АРТ».