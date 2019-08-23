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  4. «Мажора», сбившего насмерть старушку в Москве, отпустили под подписку о невыезде

«Мажора», сбившего насмерть старушку в Москве, отпустили под подписку о невыезде

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19-летнему водителю люксового Mercedes избрали меру пресечения.

Фото : juresovet.ru

Сыну московского бизнесмена Давиду Дайману, устроившему в Москве смертельное ДТП, избрали меру пресечения.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, 19-летнего «мажора» отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жуткого ДТП, произошедшего в четверг, 22 августа, на 3-й Песчаной улице горда Москвы. По словам очевидцев, Mercedes, за рулем которого находился Дайман, несся со скоростью не менее 100 километров в час. 

Мать 19-летнего водителя рассказала 5-tv.ru, что ее ребенок после аварии впал в депрессию

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