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  4. Дочь Заворотнюк молчит в соцсетях на фоне слухов об онкологии матери

Дочь Заворотнюк молчит в соцсетях на фоне слухов об онкологии матери

, 14:42 Фото 407

Поклонники заметили, что Анна перестала вести блог в Instagram.

Фото : www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — «пропала» из соцсетей после слухов о возможном онкологическом заболевании, обнаруженном у матери, передает Teleprogramma.Pro.

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В пятницу, 23 августа, в сети появилась информация, что якобы артистка серьезна больна. Поклонники предположили это после отмены некоторых спектаклей Заворотнюк и из-за отсутствия актрисы на светских мероприятиях. Кроме того, артистка перестала рассказывать о себе в Instagram.

Представители актрисы, в свою очередь, опровергли данную информацию. По их словам, внезапное «исчезновение» Анастасии из общественной жизни связано с тем, что она с головой ушла в личные дела.

Между тем журналисты Teleprogramma.Pro обратили внимание на то, что 23-летняя дочь артистки тоже вдруг перестала вести Instagram и, более того, вернулась из США в Москву.

Instagram @anna_zavorotnyuk

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Заворотнюк образовалась задолженность в 1,6 миллиона рублей.

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