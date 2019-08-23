Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 августа, в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которого обсуждались вопросы недавнего испытания Соединенными Штатами новой модификации крылатой ракеты, дал поручение о проведении анализа уровня угрозы и подготовке симметричного ответа на данные действия, сообщает ТАСС.

« Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа », — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что РФ, как и прежде, открыта для проведения равноправного и конструктивного диалога с США в рамках восстановления доверительных отношений и обеспечения мер по укреплению международной безопасности.

Помимо прочего, Владимир Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на действия Вашингтона, не намерена втягиваться в гонку вооружений.

« Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений », — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3.