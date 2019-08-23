Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 августа, в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которого обсуждались вопросы недавнего испытания Соединенными Штатами новой модификации крылатой ракеты, дал поручение о проведении анализа уровня угрозы и подготовке симметричного ответа на данные действия, сообщает ТАСС.
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Глава российского государства отметил, что РФ, как и прежде, открыта для проведения равноправного и конструктивного диалога с США в рамках восстановления доверительных отношений и обеспечения мер по укреплению международной безопасности.
Помимо прочего, Владимир Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на действия Вашингтона, не намерена втягиваться в гонку вооружений.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3.