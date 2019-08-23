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Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США

, 14:03 Видео 39

Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Фото : 5-tv.ru, twitter @inteldotwav, nyheder.tv2.dk

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 августа, в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которого обсуждались вопросы недавнего испытания Соединенными Штатами новой модификации крылатой ракеты, дал поручение о проведении анализа уровня угрозы и подготовке симметричного ответа на данные действия, сообщает ТАСС.

«Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что РФ, как и прежде, открыта для проведения равноправного и конструктивного диалога с США в рамках восстановления доверительных отношений и обеспечения мер по укреплению международной безопасности.

Помимо прочего, Владимир Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на действия Вашингтона, не намерена втягиваться в гонку вооружений.

«Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3.

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