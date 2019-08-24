Фото: Кортни Кардашьян в откровенном образе «забилась» в угол

Американская модель и светская львица 40-летняя Кортни Кардашьян в своем Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками новым откровенным снимком. На фото звезда в клетчатых брюках и черном бюстгальтере, который едва прикрывает ярко-розовый пиджак, позирует в углу.

«Никто не ставит ребенка в угол», — подписала фотографию Кардашьян.

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Instagram @kourtneykardash

Подписчики модели в очередной раз пришли в восторг от ее образа и оставили множество комментариев. Кто-то из поклонников-мужчин признался Кортни в любви, а некоторые вовсе высказали желание жениться на светской львице, несмотря на то, что звезда давно замужем.

«Моя королева!»

«Женюсь на тебе»

«Я влюблен в тебя», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кортни Кардашьян в боди и тюрбане восхитила подписчиков. На фото 40-летняя знаменитость позирует, сидя на краю ванны в боди.