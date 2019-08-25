Боксер Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после победы над Ярдом

Победа российского боксера Сергея Ковалева над представителем Соединенного Королевства Энтони Ярдом принесла 36-летнему российскому спортсмену еще одну награду. Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта.
Документ, подтверждающий звание, Ковалев получил из рук генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.
Сергей Ковалев ударом левой в челюсть нокаутировал Ярда в 11-м раунде. Встреча состоялась в субботу, 24 августа, в Челябинске. Свою победу Ковалев посвятил погибшему после боя боксеру Максиму Дадашеву.
Победой над британцем российский боксер