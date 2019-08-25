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Боксер Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после победы над Ярдом

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Удостоверение Ковалеву получил из рук генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

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Фото, видео : Instagram @igor_king_91, @luckypunchnet, @shubinanadusha

Победа российского боксера Сергея Ковалева над представителем Соединенного Королевства Энтони Ярдом принесла 36-летнему российскому спортсмену еще одну награду. Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта.

Документ, подтверждающий звание, Ковалев получил из рук генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

«Ты заслужил это своими боями и яркими победами», — сказал глава Федерации.

Сергей Ковалев ударом левой в челюсть нокаутировал Ярда в 11-м раунде. Встреча состоялась в субботу, 24 августа, в Челябинске.  Свою победу Ковалев посвятил погибшему после боя боксеру Максиму Дадашеву.

Победой над британцем российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

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