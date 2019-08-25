«Будет девочка?»: фанаты рассмотрели животик у Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. Актриса часто делится с поклонниками моментами совместного времяпровождения с детьми. Однако поклонники, кажется, убеждены, что экс-депутату было бы неплохо обзавестись и дочкой — и поэтому высматривают признаки четвертой беременности в каждой новой публикации.

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Накануне Мария выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она вместе со старшими сыновьями дурачится и танцует на кровати. На Кожевниковой махровый халат с большими карманами — в складках объемного домашнего наряда фолловеры увидели очертания округляющегося живота.

«Ожидается еще пополнение? Животик большой или мне кажется?»

«Я тоже заметила животик!»

«У вас четвертая будет девочка?» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Кожевникова показала, как выглядела до похудения.