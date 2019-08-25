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  4. Видео: Американские солдаты прокатились на российском «летающем» танке Т-80

Видео: Американские солдаты прокатились на российском «летающем» танке Т-80

, 14:14 1 437

Видео, которое было снято в Южной Корее, стремительно распространяется в соцсетях.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, twitter @3rd8cav

В сети появились кадры, на которых видно, как американские солдаты катаются на российском танке Т-80. Эта машина в народе получила название «летающая». А все потому, что танк способен совершать стремительные прыжки в воздух.

По информации Defence Blog, запись была сделана в столице Южной Кореи — Сеуле, где проходят учения. Там же на вооружении стоит и российский танк, пишет MK.RU.

Отмечается, что после распада Советского Союза, Россия предложила Республике Корея погасить долг оружием. Сначала власти страны противились, однако к 1994 году согласились, чтобы половина долга была возвращена современным и качественным оружием.

Техника российского производства стоит на вооружении 3-й бригады ВС Южной Кореи. Это единственное формирование, использующее образцы российского оружия. Кроме «летающего» танка Т-80 это БМП-3.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США.

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