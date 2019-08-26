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  4. Фото: испанская вилла, на которой Меган Маркл отмечала день рождения

Фото: испанская вилла, на которой Меган Маркл отмечала день рождения

, 4:55 Видео 8

Герцог и герцогиня Сассекские отправились на Ибицу, чтобы отметить праздник.

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Фото, видео : Instagram.com @villasacalma

Стало известно, на какой вилле острова Ибица принц Гарри с Меган Маркл отмечали день рождения последней, передает News.ru.

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Королевская чета арендовала роскошный особняк Sa Calma в поместье Vista Alegre на побережье. Его дизайн выполнен в стиле элегантного минимализма. В доме семь спален, фитнесс-зал и 50-метровый бассейн. Вилла расположена недалеко от живописной деревушки Es Cubells. Пребывание в особняке обошлось для Меган и Гарри в 108 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее стало известно о третьей няне для сына принца Гарри и Меган Маркл. Она стала первой в истории британской королевской семьи темнокожей сиделкой.

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