Поклонники Лизы Галкиной сделали клип для дочери Пугачевой

На фан-странице Лизы Галкиной в Instagram опубликован любительский клип на песню Аллы Пугачевой «Доченька».

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На видео собраны разные фотографии наследницы Примадонны под аккомпанемент знаменитой композиции, которая в свое время была посвящена Кристине Орбакайте.

«Эту песню АБ пела для Кристины много лет назад, они в клипе вдвоем снималась, Кристина еще совсем юная была», — отметил один из подписчиков.

«Самая шкодная и самая прикольная девушка. Обожаю ее 👌👍🙏», — добавил другой.

В клипе можно проследить, как взрослеет наследница Пугачевой и Галкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фотографии Лизы в свадебном платье, которая появилась на ее фан-странице.