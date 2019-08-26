25 августа звезда советского и российского кинематографа Маргарита Терехова отметила 77-летие.

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В день рождения коллеги по творческому цеху вспомнили о совместной работе с ней. Так, Михаил Боярский рассказал о съемках с артисткой в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Собака на сене».

Актер заявил, что Терехова была одной из лучших партнерш, с которыми ему довелось работать.

« Она семижильная женщина, никогда не жаловалась на усталость, что не выспалась. Была дотошна в вопросах грима, костюма. Бывала колючей, не каждый мог найти с ней общий язык, в частности, режиссер. Но Маргарита — хохотушка, очень благожелательно относится ко всем комплиментам, любит их как женщина, хоть всерьез не воспринимает» , — приводит Star Hit слова Боярского.

Он добавил, что во время работы над фильмом «Собака на сене» Маргарита Борисовна была лидером.

« Она могла похохотать и над собой, и над партнером. Так, Маргарита издевалась над взаимоотношениями Теодора и Дианы — существовала в них довольно органично, но все же относилась к этому как к фарсу» , — отметил Боярский.

Маргарита Терехова была вынуждена завершить блестящую карьеру в кино в 2005 году из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о личной драме советской актрисы, которую поведала дочь Тереховой.