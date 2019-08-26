25 августа звезда советского и российского кинематографа Маргарита Терехова отметила 77-летие.
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В день рождения коллеги по творческому цеху вспомнили о совместной работе с ней. Так, Михаил Боярский рассказал о съемках с артисткой в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Собака на сене».
Актер заявил, что Терехова была одной из лучших партнерш, с которыми ему довелось работать.
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Он добавил, что во время работы над фильмом «Собака на сене» Маргарита Борисовна была лидером.
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Маргарита Терехова была вынуждена завершить блестящую карьеру в кино в 2005 году из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о личной драме советской актрисы, которую поведала дочь Тереховой.