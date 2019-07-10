Суд арестовал более 120 миллионов евро на счетах экс-министра Абызова

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте 122 миллионов евро (около 8,7 миллиарда рублей) на банковских счетах экс-министра Михаила Абызова. С соответствующим ходатайством обратилось следствие, сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу суда.

Сам бывший чиновник с марта 2019 года находится под арестом и обвиняется в мошенничестве. Ранее суд уже арестовал более 400 миллионов рублей на расчетных счетах Абызова, а также принадлежащие ему два дома и два жилых участка, три квартиры, четыре комнаты, место для парковки авто и акции примерно на 160 тысяч рублей.

Михаила Абызова начали прослушивать за два года до задержания

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаила Абызова, в 2012–2018 годах занимавшего пост министра по координации деятельности «Открытого правительства», обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. По версии следствия, с 2011 по 2014 годы он похитил у энергетических компаний и вывел за рубеж порядка четырех миллиардов рублей.