Песков объяснил, почему Путин купил мороженое «у той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, почему на авиасалоне МАКС-2019 мороженое Владимиру Путину продала та же самая продавщица, которая работала в Жуковском и в 2017 году.

Представитель Кремля предположил, что организаторы МАКС из года в год сотрудничают с одними и тем же компаниями.

«Мы не знаем, очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Честно говоря, даже не знаю, та же это продавщица или не та же», — сказал Песков.

Ранее на это совпадение обратили внимание журналисты. 27 августа 2019 года Владимир Путин угостил президента Турции Эрдогана российским мороженным во время экскурсии по авиасалону в Жуковском.

Та же самая женщина уже продавала мороженое российскому лидеру в 2017 году.