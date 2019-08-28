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  4. Песков объяснил, почему Путин купил мороженое «у той же самой» продавщицы

Песков объяснил, почему Путин купил мороженое «у той же самой» продавщицы

, 15:39 Интервью 182

Пресс-секретарь президента России прокомментировал высказывание одного из журналистов о мороженщице, которая продавала лакомства президенту на авиасалонах МАКС в 2017 и 2019 годах.

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Фото, видео : РИА Новости / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, почему на авиасалоне МАКС-2019 мороженое Владимиру Путину продала та же самая продавщица, которая работала в Жуковском и в 2017 году.

Представитель Кремля предположил, что организаторы МАКС из года в год сотрудничают с одними и тем же компаниями.

«Мы не знаем, очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Честно говоря, даже не знаю, та же это продавщица или не та же», — сказал Песков.

Ранее на это совпадение обратили внимание журналисты. 27 августа 2019 года Владимир Путин угостил президента Турции Эрдогана российским мороженным во время экскурсии по авиасалону в Жуковском.

Та же самая женщина уже продавала мороженое российскому лидеру в 2017 году.

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