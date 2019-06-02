С начала ЕГЭ за нарушения с экзаменов выгнали более 140 учеников

Рособнадзор подсчитал, за три дня ЕГЭ в России за различные нарушения был удален в общей сложности 141 ученик. Причем большая часть попалась на использовании мобильных телефонов (58 случаев) и классических шпаргалок (56 случаев). Один раз была зафиксирована помощь со стороны организаторов ЕГЭ. Такие данные привела пресс-служба Рособрнадзора по итогам экзаменов по литературе, географии, математике истории и химии, которые проходили 27 мая, 29 мая и 31 мая.

В ведомстве отметили, что система контроля за ходом ЕГЭ хорошо отработана и позволяет оперативно выявить практически все нарушения. Все результаты нарушителей аннулированы. Сдать экзамен повторно они смогут только через год. Тем временем анализ видеозаписей прошедших экзаменов еще продолжается, сообщает РИА Новости.

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