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  4. 60% жителей России предпенсионного возраста не работают

60% жителей России предпенсионного возраста не работают

, 12:16 71

Экстремально высокий уровень безработицы среди граждан предпенсионного возраста специалисты связывают с нежеланием предпринимателей брать их на работу «по белому».

Фото : Andrey Arkusha / www.globallookpress.com

В России из 10,1 миллиона так называемых предпенсионеров официально трудоустроены лишь 40%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роструд.

Высокий уровень безработицы среди граждан предпенсионного возраста специалисты связывают с нежеланием предпринимателей брать их на работу «по белому». Среди российских бизнесменов довольно распространенным видом трудовых отношений является такие, при которых сотрудника оформляют неофициально.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков предполагает, что в настоящий момент в России около 20–25% граждан «серебряного» возраста могут трудиться без официального оформления. По словам эксперта, компаниям невыгодно избавляться от сотрудников предпенсионного возраста из-за их компетенций и большого опыта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт рассказал о плюсах сокращения рабочей недели для пенсионеров.

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