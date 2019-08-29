Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 августа, в ходе заседания фракции «Слуга народа» выдвинул на пост главы МВД страны действующего руководителя ведомства Арсена Авакова, сообщает RT.

Представители партии, основанной украинским лидером, выразили намерение поддержать его предложение.

« По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать », — заявила нардеп Роксолана Пидласа.

По данным некоторых украинских СМИ, Арсен Аваков может остаться на своем посту как «временный министр». Из числа его заместителей в последствии будет выбран новый глава силового ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой.