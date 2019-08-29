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  4. Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины

Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины

, 15:21 Видео 89

Депутаты фракции «Слуга народа» выразили намерение поддержать кандидатуру, названную главой Незалежной.

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Фото, видео : Danil Shamkin / www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 138

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 августа, в ходе заседания фракции «Слуга народа» выдвинул на пост главы МВД страны действующего руководителя ведомства Арсена Авакова, сообщает RT.

Представители партии, основанной украинским лидером, выразили намерение поддержать его предложение.

«По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», — заявила нардеп Роксолана Пидласа.

По данным некоторых украинских СМИ, Арсен Аваков может остаться на своем посту как «временный министр». Из числа его заместителей в последствии будет выбран новый глава силового ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой.

Тема:
Украинский кризис 138
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