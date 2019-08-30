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«Это моя корова»: Фигурист Ягудин своеобразно защитил жену от нападок хейтеров

, 12:14 Фото 70

Татьяну Тотьмянину раскритиковали в Instagram за излишнюю худобу.

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Фото, видео : Instagram @tatianatotmyanina

Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина практически не выкладывает в своем Instagram-аккаунте откровенные фотографии в купальнике. Однако недавно спортсменка сделала исключение. Олимпийская чемпионка опубликовала снимок, где она в бикини загорает на пляже.

«Пусть так будет всегда», — подписала фото спортсменка, имея в виду состояние спокойствия.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры Тотьмяниной и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Фигурка, как у статуэтки»;

«Это просто супер. После двух родов такая форма… Браво, Танечка!»

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Татьяну за излишнюю худобу.

«Если худая, то не значит, что есть фигура»;

«Худая корова еще не газель. Ребра до такой степени не должны торчать», — написали недовольные фолловеры.

Супруг Тотьмяниной Алексей Ягудин сразу же дал отпор хейтерам.

«Это моя корова и она самая лучшая!»— ответил фигурист на нападки недоброжелателей.

Instagram @tatianatotmyanina

Фанаты восхитились поступком Алексея, назвав его настоящим защитником семьи.

«Алексей! Резко, конечно, но вы герой! Защитник! Можно спать спокойно вашим девчонкам! Завидно!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Тотьмянина впервые вышла в свет после пяти операций на ноге.

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