«Это моя корова»: Фигурист Ягудин своеобразно защитил жену от нападок хейтеров

Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина практически не выкладывает в своем Instagram-аккаунте откровенные фотографии в купальнике. Однако недавно спортсменка сделала исключение. Олимпийская чемпионка опубликовала снимок, где она в бикини загорает на пляже.
«Пусть так будет всегда», — подписала фото спортсменка, имея в виду состояние спокойствия.
Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры Тотьмяниной и оставили ей множество комплиментов в комментариях.
«Фигурка, как у статуэтки»;
«Это просто супер. После двух родов такая форма… Браво, Танечка!»
Однако нашлись и те, кто раскритиковал Татьяну за излишнюю худобу.
«Если худая, то не значит, что есть фигура»;
«Худая корова еще не газель. Ребра до такой степени не должны торчать», — написали недовольные фолловеры.
Супруг Тотьмяниной Алексей Ягудин сразу же дал отпор хейтерам.
Фанаты восхитились поступком Алексея, назвав его настоящим защитником семьи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Тотьмянина впервые вышла в свет после пяти операций на ноге.