Глава Петербурга попросил министра просвещения снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Глава Петербурга Александр Беглов в пятницу, 30 августа, в ходе Общероссийского родительского собрания обратился с просьбой к министру просвещения РФ Ольге Васильевой о снижении бюрократической нагрузки на учителей, сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, городские власти взяли на себя обязательства снизить загруженность педагогов на 10%.

« Самое главное, на что я бы хотел обратить внимание и попросить вашей поддержки, — это, конечно, загруженность учителей, документооборот. Столько заполняется разных формуляров, документов, огромное количество. Мы тоже не стоим в стороне, (председатель городского комитета по образованию — Прим.ред.) Жанна Владимировна (Воробьева — Прим.ред.) взяла на себя повышенные обязательства, чтобы с 1 сентября хотя бы на 10% снизить эту нагрузку », — сказал Александр Беглов.

Городской глава подчеркнул, что региональные власти для достижения озвученной цели готовы провести автоматизацию рабочих мест учителей и модернизировать школы.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что ведомство разрабатывает законопроект, согласно которому, количество документов в работе педагогов будет регламентировано.

« Мы оставляем четыре документа, с которыми учитель должен работать: его план, тематический календарный план, журнал и дневник. Все остальное — это местные власти, которые в силу разных причин не хотят зайти на сайт школы и взять все необходимое, и просят немедленно эту отчетность для вышестоящей проверяющей инстанции », — сказала Ольга Васильева.

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