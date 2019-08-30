  1. Пятый канал
  4. Глава Петербурга попросил министра просвещения снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Глава Петербурга попросил министра просвещения снизить бюрократическую нагрузку на учителей

, 17:26 Видео 31

По словам Александра Беглова, городские власти для достижения этой цели готовы автоматизировать рабочие места педагогов и модернизировать школы.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Анатолий Пекол

Глава Петербурга Александр Беглов в пятницу, 30 августа, в ходе Общероссийского родительского собрания обратился с просьбой к министру просвещения РФ Ольге Васильевой о снижении бюрократической нагрузки на учителей, сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, городские власти взяли на себя обязательства снизить загруженность педагогов на 10%.

«Самое главное, на что я бы хотел обратить внимание и попросить вашей поддержки, — это, конечно, загруженность учителей, документооборот. Столько заполняется разных формуляров, документов, огромное количество. Мы тоже не стоим в стороне, (председатель городского комитета по образованию — Прим.ред.) Жанна Владимировна (Воробьева — Прим.ред.) взяла на себя повышенные обязательства, чтобы с 1 сентября хотя бы на 10% снизить эту нагрузку», — сказал Александр Беглов.

Городской глава подчеркнул, что региональные власти для достижения озвученной цели готовы провести автоматизацию рабочих мест учителей и модернизировать школы.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что ведомство разрабатывает законопроект, согласно которому, количество документов в работе педагогов будет регламентировано.

«Мы оставляем четыре документа, с которыми учитель должен работать: его план, тематический календарный план, журнал и дневник. Все остальное — это местные власти, которые в силу разных причин не хотят зайти на сайт школы и взять все необходимое, и просят немедленно эту отчетность для вышестоящей проверяющей инстанции», — сказала Ольга Васильева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга напомнил об уголовной ответственности за незаконные свалки.

Читайте также

+25° Днём +18°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

18:17
Видео: Брэд Питт на Венецианском кинофестивале рассказал о фильме «К звездам»
17:54
«Монолитное руководство»: Ким Чен Ын де-юре возглавил КНДР
17:44
Видео: Пожар на складе с полиэтиленом произошел в подмосковном Подольске
17:34
Эмили Ратаковски показала свое детское фото с котенком
17:26
Глава Петербурга попросил министра просвещения снизить бюрократическую нагрузку на учителей
17:19
Британский телеведущий Беар Гриллс оказался на грани смерти

Сейчас читают

«Ослепила!»: Рита Керн взбудоражила подписчиков своими аппетитными формами
Вдовий день: Роза Сябитова рассказала, что можно и нельзя делать 30 августа
На могиле Иосифа Кобзона в Москве установили гранитный памятник с бронзовой статуей

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги