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  4. «Измена — маленькая смерть!»: Дарья Повереннова о неверности и полигамии

«Измена — маленькая смерть!»: Дарья Повереннова о неверности и полигамии

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Актриса рассказала, как пережила предательство в отношениях.

Фото : www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса театра и кино Дарья Повереннова поделилась с подписчиками в Instagram мыслями об изменах и предательствах. По мнению артистки, прощать неверного партнера нельзя. Также знаменитость считает, что если уж кто-то в паре не может справиться со своей любвеобильностью, то о полигамных отношениях стоит договариваться «на берегу».

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«Не идите на компромисс, иначе так всю жизнь и проживете, договариваясь с собой, что „все будет хорошо“. Если вы „умерли“ (а я считаю измену маленькой смертью), мир уже не станет прежним никогда!» — заявила звезда.

Дарья Повереннова считает, что измену могут простить только слабые люди, стремящиеся к комфорту, стабильности. По мнению знаменитости, на предательство обычно закрывают глаза из страха перед одиночеством и неизвестностью.

«Почему я так категорична? Потому что прошла через предательства-измены (с обеих сторон). Получила сама по шапке, сделала правильные выводы, и вышла из борьбы победительницей!» — утверждает артистка.

По словам Дарья Поверенновой, мужчины не могут оправдываться и прикрываться полигамией.

«Мы же не в лесу и не в прайдах живем, а в социуме. Если вы не в силах справиться со своей любвеобильной природой, договоритесь друг с другом на берегу. Мол, такая наша любовь будет: разнообразная!» — дала совет знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью.

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