Актриса театра и кино Дарья Повереннова поделилась с подписчиками в Instagram мыслями об изменах и предательствах. По мнению артистки, прощать неверного партнера нельзя. Также знаменитость считает, что если уж кто-то в паре не может справиться со своей любвеобильностью, то о полигамных отношениях стоит договариваться «на берегу».
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Дарья Повереннова считает, что измену могут простить только слабые люди, стремящиеся к комфорту, стабильности. По мнению знаменитости, на предательство обычно закрывают глаза из страха перед одиночеством и неизвестностью.
По словам Дарья Поверенновой, мужчины не могут оправдываться и прикрываться полигамией.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью.