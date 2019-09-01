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В СПбГУ поступили более 400 стобалльников по ЕГЭ

, 10:31 Фото 65

Новых студентов поприветствовал глава Петербурга Александр Беглов.

Фото : ТАСС / Илья Питалев

Тема:
ЕГЭ 2019 67

Церемония посвящения в студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) прошла на площади Академика Сахарова в субботу, 31 августа. Поступившим в вуз дал напутствие глава Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает 78.ru.

В этом году в СПбГУ поступили 3406 человек, из которых 573 являются победителями олимпиад, а 419 получили 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Университет в 2019 году поставил рекорд — средний балл по экзамену среди поступивших составил 92,49 — это самый высокий результат за всю историю образовательного учреждения.

Глава Петербурга Александр Беглов дал первокурсникам напутствие.

«Вы стали первокурсниками первого и лучшего университета в нашей стране. Несите звание универсанта с честью и достоинством, докажите, что вы лучшие. Город нуждается в вас, в вашей энергии и вдохновении», — сказал Александр Беглов.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

К слову, с начала октября 2018 года, когда Александр Беглов указом президента РФ Владимира Путина был назначен петербургским градоначальником, в Северной столице активными темпами начала развиваться социальная сфера. В частности, с первых дней на своем посту он начал объезжать городские долгострои. Он расторг контракты со строителями, срывавшими сроки и заставил всех строителей ускориться.

Кроме того, Беглов договорился с инвесторами, вменив им в обязанность синхронизировать ввод жилья с открытием новых детских и медицинских учреждений. Также он обратился за поддержкой в Правительство России. В результате Петербургу было выделено 10,6 миллиардов рублей на выкуп помещений под социальные объекты.

Сейчас город ставит рекорды по вводу новых объектов. В новых густонаселенных районах города к 1 сентября появится девять новых школ и 27 детских садов. А до конца года будут сданы еще 17 садов и две школы. Таким образом за год всего — 11 школ и 44 детских сада. Это в два раза больше, чем в прошлом году. И в два раза больше, чем в Москве.

В этом году в Петербурге также откроется рекордное число новых объектов здравоохранения. В 2019-м строителями планируется возвести и сдать 25 объектов здравоохранения, из которых планируется до конца 2019 года начать прием пациентов на 18 объектах. Из этих 18 объектов — 11 офисов врачей общей практики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге стартовала международная университетская регата.

Тема:
ЕГЭ 2019 67
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В СПбГУ поступили более 400 стобалльников по ЕГЭ

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