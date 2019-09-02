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Новый учебный год начался во всех регионах России

, 9:03 Эфирная новость 11

Основная масса школ открыла свои двери в понедельник, но в некоторых линейки прошли, несмотря на воскресный день, — именно в День знаний 1 сентября.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Российские школьники отмечают начало нового учебного года. Сотни школ, несмотря на воскресный день, уже открыли свои двери для учеников. Праздничные мероприятия 1 сентября прошли также во многих городских парках и скверах.

Впрочем, основные торжественные линейки пройдут в понедельник, 2 сентября. В эти минуты праздник в самом разгаре на Дальнем Востоке. В Хабаровске первый в своей жизни звонок услышали 16 с половиной тысяч первоклассников. Сразу после построения для всех школьников в городе прошли открытые уроки.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Иркутской области, которая пережила сильнейший паводок, школы сегодня проинспектирует Владимир Путин. В частности, президент проверит, как после наводнения отремонтировали образовательное учреждение в городе Тулун. Всего в этом году по всей России за парты сядут более 16 с половиной миллионов школьников.

 

 

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