Бывшая подруга Прохора Шаляпина — Татьяна Гудзева — недавно стала мамой. Женщина утверждает — отцом ребенка является певец. Однако экс-возлюбленный новоявленной родительницы отказался признавать мальчика Федора своим сыном без подтверждения отцовства экспертизой ДНК.
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По словам Татьяны Гудзевой, ее бывший жених озвучивает желание провести генетический тест только журналистам. На самом деле, Прохор Шаляпин якобы очень хочет признать ребенка своим, но боится реакции своей нынешней девушки — 40-летней пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако артистка такие предположения экс-подруги певца полностью опровергает. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
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Цымбалюк-Романовская заявила, что при любом результате генетической экспертизы не откажется от Прохора Шаляпина. Более того, пианистка уверена — если мужчина хочет удостовериться в своем отцовстве, то ему просто обязаны предоставить такую возможность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина.