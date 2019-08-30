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  4. «Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская о возможном отцовстве Прохора Шаляпина

«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская о возможном отцовстве Прохора Шаляпина

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Пианистка не против экспертизы ДНК, которая покажет — является певец родителем сына Татьяны Гудзевой или нет.

Фото : Instagram @shalyapin_official

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 70

Бывшая подруга Прохора Шаляпина — Татьяна Гудзева — недавно стала мамой. Женщина утверждает — отцом ребенка является певец. Однако экс-возлюбленный новоявленной родительницы отказался признавать мальчика Федора своим сыном без подтверждения отцовства экспертизой ДНК.

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По словам Татьяны Гудзевой, ее бывший жених озвучивает желание провести генетический тест только журналистам. На самом деле, Прохор Шаляпин якобы очень хочет признать ребенка своим, но боится реакции своей нынешней девушки — 40-летней пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако артистка такие предположения экс-подруги певца полностью опровергает. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«Это какая-то чушь! Я Прохору совершенно ничего не запрещаю. Он живет, как ему нравится, прекрасно себя чувствует, и, как я считаю, всем доволен. Прохор не сидит у меня под одеялом. Он — взрослый мужчина, который отвечает за свои поступки», — утверждает Виталина.

Цымбалюк-Романовская заявила, что при любом результате генетической экспертизы не откажется от Прохора Шаляпина. Более того, пианистка уверена — если мужчина хочет удостовериться в своем отцовстве, то ему просто обязаны предоставить такую возможность.

«То, что появился ребенок — это хорошо. Я думаю, что родители разберутся, чей он и у кого к кому какие претензии. Пусть это они решают. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Если Прохор хочет экспертизу ДНК, то я думаю, что ее проведут. Я не откажусь от него при любом исходе», — поделилась Цымбалюк-Романовская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина.

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