  1. Пятый канал
  4. «Рана не заживает»: 15 лет со дня страшного теракта в Беслане

«Рана не заживает»: 15 лет со дня страшного теракта в Беслане

, 8:48 Эфирная новость 44

Боевики напали во время торжественной линейки. Угрожая автоматами, завели школьников, их родителей и педагогов в спортзал — более 1000 человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Антон Подгайко, 5-tv.ru

В России во вторник, 3 сентября, вспоминают жертв теракта в Беслане. 15 лет назад произошло одно из самых чудовищных нападений на детей и их родителей прямо во время школьной линейки.

В результате теракта погибли более 300 заложников, большинство из них — ученики. С тех пор День знаний в Беслане стал Днем бесконечной скорби. Своих родных потерял почти каждый житель небольшого города. И боль утраты не утихает до сих пор.

Боевики напали во время торжественной линейки. Угрожая автоматами, завели школьников, их родителей и педагогов в спортзал. Более 1000 человек. В первые же часы террористы начали убивать заложников - в основном молодых сильных мужчин.

О том как те страшные события навсегда изменили судьбы сотен людей — Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в годовщину трагедии в Беслане вышел новый документальный фильм.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

9:42
В Роскачестве предлагают запретить маркировки «био», «эко» и «фермерские»
9:37
Чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили
9:28
«Милота зашкаливает!» Пресняков признался в любви Подольской в ресторане
9:14
Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе
9:10
Посольство РФ в Лондоне осудило Джонсона за слова о Второй мировой войне
8:57
В Мурманске стартовала финальная часть конкурса «Лидеры Севера»

Сейчас читают

Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы
«Она этого заслуживает»: Путин прокомментировал историю с оскорбившей тулунчан чиновницей
«Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги