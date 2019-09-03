«Рана не заживает»: 15 лет со дня страшного теракта в Беслане

В России во вторник, 3 сентября, вспоминают жертв теракта в Беслане. 15 лет назад произошло одно из самых чудовищных нападений на детей и их родителей прямо во время школьной линейки.

В результате теракта погибли более 300 заложников, большинство из них — ученики. С тех пор День знаний в Беслане стал Днем бесконечной скорби. Своих родных потерял почти каждый житель небольшого города. И боль утраты не утихает до сих пор.

Боевики напали во время торжественной линейки. Угрожая автоматами, завели школьников, их родителей и педагогов в спортзал. Более 1000 человек. В первые же часы террористы начали убивать заложников - в основном молодых сильных мужчин.

О том как те страшные события навсегда изменили судьбы сотен людей — Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в годовщину трагедии в Беслане вышел новый документальный фильм.