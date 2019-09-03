Главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский высказался о поведении своего оппонента в прямом эфире российского телевидения — украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который позволил себе нецензурное высказывание в адрес немецкой прессы.

Сосновский намекнул на своей странице в Twitter, что после сказанного в адрес журналистов ФРГ, эксперту из Киева придется извиняться.

«Ковтун так и не понял, что теперь для въезда в Германию ему придется целовать всю немецкую прессу в то самое место, куда он их послал», — заявил журналист.

Нецензурный выпад Ковтуна в сторону немецкой прессы прозвучал после слов Сосновского о поставках оружия из Германии на Украину. Это высказывание стало последним, что произнес политолог в эфире канала «Россия 1». После этого украинского гостя выгнали из студии.