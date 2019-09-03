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  4. «Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ

«Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ

, 6:53 Видео 698

Главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский прокомментировал поведение украинского политолога в прямом эфире российского телевидения.

Фото : Instagram.com @alexandersosnowski

Тема:
Украинский кризис 148

Главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский высказался о поведении своего оппонента в прямом эфире российского телевидения — украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который позволил себе нецензурное высказывание в адрес немецкой прессы.

Сосновский намекнул на своей странице в Twitter, что после сказанного в адрес журналистов ФРГ, эксперту из Киева придется извиняться.

«Ковтун так и не понял, что теперь для въезда в Германию ему придется целовать всю немецкую прессу в то самое место, куда он их послал», — заявил журналист.

Нецензурный выпад Ковтуна в сторону немецкой прессы прозвучал после слов Сосновского о поставках оружия из Германии на Украину. Это высказывание стало последним, что произнес политолог в эфире канала «Россия 1». После этого украинского гостя выгнали из студии.

Тема:
Украинский кризис 148
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