«Не ожидала смены замков»: вдова Децла рассказала в соцсетях о поведении свекрови

Вдова рэпера Децла — Юлия Киселева — до сих пор переживает смерть музыканта. В своих постах в Instagram она то и дело припоминает умершего мужа, а несколько часов назад написала о свекрови, передает Дни.ру.

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Изначально Киселева рассказала о домашнем цветке, который ей несколько лет назад подарил Децл.

«Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. Думала, что временно поживем в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома», — посетовала вдова рэпера.

Instagram @somamamori

Отвечая на вопросы подписчиков, Юлия Киселева добавила, что якобы ее свекровь (Ирина Толмацкая — Прим.ред.) отключила телефоны семьи, а потом начала кричать в прессе, что невестка и внук не хотят общаться.

«Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали», — подчеркнула женщина.

Пользователи, в свою очередь, поблагодарили вдову музыканта за откровенность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях конфликта в семье Децла.