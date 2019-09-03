Фото дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы в образе Красной Шапочки привело в восторг подписчиков ее фанатской страницы в Instagram. На снимке пятилетняя девочка позирует в красном головном уборе с принтом в виде сердечек.
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«Красная Шапочка», — коротко озаглавлена публикация.
Пользователи в комментариях отметили, что дочь Примадонны и юмориста заметно повзрослела.
«Какая красивая Красная Шапочка!»
«Как повзрослела!»
«Ей есть в кого быть красивой»
«Аллино счастье»
«А где пирожки?» — интересуются пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты опубликовали трогательное видео Пугачевой с дочкой.