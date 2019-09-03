  1. Пятый канал
  4. «А где пирожки?» Дочь Пугачевой и Галкина в образе Красной Шапочки — фото

«А где пирожки?» Дочь Пугачевой и Галкина в образе Красной Шапочки — фото

, 20:25 Фото 335

Подписчики пришли в восторг от нового снимка Лизы Галкиной, размещенного на фанатской странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaa

Фото дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы в образе Красной Шапочки привело в восторг подписчиков ее фанатской страницы в Instagram. На снимке пятилетняя девочка позирует в красном головном уборе с принтом в виде сердечек.

Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

«Красная Шапочка», — коротко озаглавлена публикация.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Пользователи в комментариях отметили, что дочь Примадонны и юмориста заметно повзрослела.

«Какая красивая Красная Шапочка!»

«Как повзрослела!»

«Ей есть в кого быть красивой»

«Аллино счастье»

«А где пирожки?» — интересуются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты опубликовали трогательное видео Пугачевой с дочкой.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +12°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

21:47
«Они ни капли не щедрые»: отец Маркл вновь раскритиковал герцогов Сассекских
21:32
Пятилетняя девочка утонула в бассейне на турецком курорте
21:17
Савельева не побоялась выложить в Instagram фото без макияжа
21:07
Глава Курганской области предрек троечникам карьеру губернаторов — видео
20:52
Фото: Алика Смехова призналась, что ее возит личный водитель
20:39
Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов «дела 27 июля»

Сейчас читают

Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве — видео
«Нельзя такое выкладывать»: У Корчевникова заподозрили проблемы со здоровьем

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги