Фото дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы в образе Красной Шапочки привело в восторг подписчиков ее фанатской страницы в Instagram. На снимке пятилетняя девочка позирует в красном головном уборе с принтом в виде сердечек.

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«Красная Шапочка», — коротко озаглавлена публикация.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Пользователи в комментариях отметили, что дочь Примадонны и юмориста заметно повзрослела.

«Какая красивая Красная Шапочка!»

«Как повзрослела!»

«Ей есть в кого быть красивой»

«Аллино счастье»

«А где пирожки?» — интересуются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты опубликовали трогательное видео Пугачевой с дочкой.