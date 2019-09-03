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  4. Анастасия Волочкова продемонстрировала стройные ножки на шахматном поле

Анастасия Волочкова продемонстрировала стройные ножки на шахматном поле

, 23:31 Видео 715

Балерина опубликовала новое видео в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое видео, где в очередной раз продемонстрировала свои длинные стройные ноги. На этот раз артистка сделала это на шахматном поле, которое, по словам светской львицы, находится около школы ее дочери Ариадны.

Видеоролик, судя по всему, был сделан 1 сентября, когда балерина провожала дочку на школьную линейку. На кадрах Волочкова в длинном струящемся платье с глубоким декольте дефилирует по полю, а потом показывает танцевальное па.

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Ролик балерина сопроводила философским рассуждением.

«Когда вы ступаете на поле…игры… вы всегда знаете, какие фигуры принесут вам победу, белые или черные?.. Мне кажется, я знаю всегда», — написала Волочкова.

Однако, что конкретно имела в виду артистка, она не расшифровала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова ворвалась на урок дочери в платье с глубоким декольте.

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