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Видео: «Вызывайте скорую!» 60-летняя Мадонна показала шпагат в чулках-«сеточках»

, 12:09 Видео 49

Поп-звезда интенсивно готовится к мировому турне. Поклонники шокированы потрясающей формой кумира.

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Фото, видео : Instagram @madonna

Мадонна на протяжении нескольких месяцев готовится к своему новому шоу «Madame X» и параллельно публикует в Instagram фото и видео репетиций. На этот раз 60-летняя певица разместила ролик, в котором продемонстрировала идеальную растяжку и потрясающую для своего возраста форму.

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«Мадам Х готовится к…», — подписала пост знаменитость.

На кадрах видно, как Мадонна, лежа на спине, выполняет шпагат в сексуальных колготках-«сеточка» и ультракоротких черных шортах. При этом поп-дива абсолютно не напрягается — она со скучающим видом разглядывает что-то в телефоне. Поклонники артистки всегда знали, что их кумир — потрясающая талантливая женщина, не имеющая возраста. Но на этот раз звезда превзошла саму себя. Сеть просто «взорвалась» от комплиментов американской певице.

«Как ты можешь быть такой гибкой в возрасте 60 лет?! Потрясающее тело! Продолжайте качаться, сестренка!»

«Хочу быть настолько же гибкой, когда достигну ее возраста!»

«Пошла в угол работать над своей гибкостью после просмотра этого видео»;

«Если бы я так растягивался, я бы кричал: «Вызвайте скорую помощь!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Мадонна чувственно обняла молодого танцора на репетиции.

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