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  4. «Ария» приглашает поклонников на фестиваль «Наши в городе» — видео

«Ария» приглашает поклонников на фестиваль «Наши в городе» — видео

, 15:30 Видео 64

Двухдневный музыкальный марафон пройдет в Москве 7 и 8 сентября на проспекте Сахарова.

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Фото, видео : Instagram @mikhailzhitnyakov_

Хеви-метал группа «Ария» пригласила поклонников рока на музыкальный фестиваль «Наши в городе», который будет проходить в предстоящие выходные, 7 и 8 сентября, в Москве, на проспекте Академика Сахарова. Двухдневный марафон посвящен 872-летию российской столицы.

«Приходите сами и приводите своих друзей и знакомых. Вход свободный. До встречи, увидимся!» — сказал вокалист группы и композитор Михаил Житняков, отметив, что «Ария» выйдет на сцену 8 сентября.

Организаторы фестиваля обещают впечатляющее зрелище и увлекательную сопутствующую программу с ярмаркой, мастер-классами для людей любого возраста, спортивными и мото-шоу.

Свое участие в музыкальной программе праздника ранее уже подтвердили Валерий Сюткин, Валерий Сюткин, Гарик Сукачев, Илья Черт, Сергей Галанин, Николай Фоменко, и другие музыканты.

О том, что ждет гостей фестиваля, 5-tv.ru подробно рассказывал в репортаже.

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