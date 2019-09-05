Хеви-метал группа «Ария» пригласила поклонников рока на музыкальный фестиваль «Наши в городе», который будет проходить в предстоящие выходные, 7 и 8 сентября, в Москве, на проспекте Академика Сахарова. Двухдневный марафон посвящен 872-летию российской столицы.

«Приходите сами и приводите своих друзей и знакомых. Вход свободный. До встречи, увидимся!» — сказал вокалист группы и композитор Михаил Житняков, отметив, что «Ария» выйдет на сцену 8 сентября.

Организаторы фестиваля обещают впечатляющее зрелище и увлекательную сопутствующую программу с ярмаркой, мастер-классами для людей любого возраста, спортивными и мото-шоу.

Свое участие в музыкальной программе праздника ранее уже подтвердили Валерий Сюткин , Валерий Сюткин , Гарик Сукачев , Илья Черт , Сергей Галанин , Николай Фоменко, и другие музыканты .

О том, что ждет гостей фестиваля, 5-tv.ru подробно рассказывал в репортаже.