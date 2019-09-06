  1. Пятый канал
  4. Новая страница: Какое будущее ждет Дальний Восток — репортаж

Новая страница: Какое будущее ждет Дальний Восток — репортаж

, 16:15 Эфирная новость 18

Президент России встретился с общественниками Приморского края на полях ВЭФ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 101

Владимир Путин 6 сентября встретился с представителями общественности Приморского края. Разговор прошел на полях Восточного экономического форума, который сегодня завершает свою работу.

Говорили о насущном: от проблем обманутых дольщиков до, например, стоимости высшего образования в регионе и сохранении природных памятников.

Все участники встречи сошлись во мнении, что сегодня в истории Дальнего Востока открывается новая страница.

Какое будущее ждет регион? Из Владивостока передает Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ.

Тема:
ВЭФ-2019 101
6 сент
Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ
5 сент
Как преобразится Дальний Восток после ВЭФ-2019 — репортаж
5 сент
Когда Украина и Россия окончательно согласуют обмен заключенными
5 сент
Путин и Медведчук обсудили на ВЭФ-2019 вопрос обмена заключенными
5 сент
Путин и высокопоставленные гости посетили турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано
5 сент
Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока
5 сент
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
5 сент
Историческая миссия: Абэ предложил обязательно заключить мирный договор
5 сент
Синдзо Абэ начал выступление на ВЭФ-2019 со стихотворения Тютчева
5 сент
Скворцова не исключила появление в России четырехдневной рабочей недели

Читайте также

Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ

Как преобразится Дальний Восток после ВЭФ-2019 — репортаж
+16° Днём +18°
Ночью +11°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

17:08
Почему супруг Алены Кравец не дает ей видеться с дочкой?
17:05
Новая Лана Дель Рей, возвращение Тооl и релиз Dаkооkа — лучшая музыка августа
16:55
Путин: Испытания ракеты-носителя нового поколения среднего класса ожидаются в 2022 году
16:46
Юзеры раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце — видео
16:27
Емельяненко рассказал, чем Кокорин и Мамаев могут заняться после тюрьмы
16:22
Это магия! Певица Натали показала, как «удлинить» ноги на фото

Сейчас читают

Гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой
«Это Киркоров»: Снимок Пугачевой породил жаркие споры в сети
МВД: Разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев