Владимир Путин 6 сентября встретился с представителями общественности Приморского края. Разговор прошел на полях Восточного экономического форума, который сегодня завершает свою работу.
Говорили о насущном: от проблем обманутых дольщиков до, например, стоимости высшего образования в регионе и сохранении природных памятников.
Все участники встречи сошлись во мнении, что сегодня в истории Дальнего Востока открывается новая страница.
Какое будущее ждет регион? Из Владивостока передает Алексей Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ.