Владимир Путин 6 сентября встретился с представителями общественности Приморского края. Разговор прошел на полях Восточного экономического форума, который сегодня завершает свою работу.

Говорили о насущном: от проблем обманутых дольщиков до, например, стоимости высшего образования в регионе и сохранении природных памятников.

Все участники встречи сошлись во мнении, что сегодня в истории Дальнего Востока открывается новая страница.

Какое будущее ждет регион? Из Владивостока передает Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ.