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Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ

, 6:21 Эфирная новость 10

6 сентября президент России встретился с представителями общественности Приморского края.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
ВЭФ-2019 100

Утром 6 сентября на полях Восточного экономического форума Владимир Путин проводит беседу с представителями общественности Приморского края. Главная тема — развитие Дальнего Востока. За несколько часов до этого во Владивостоке закончился бизнес-диалог, посвященный инфраструктуре будущего, новым центрам притяжения. Они позволят повысить экономический потенциал, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона на российском и международном уровне.

«Владивосток — это третий город в РФ по приросту иностранных туристов. Владивосток третий город по числу иностранных авиакомпаний, авиарейсов. Это инфраструктурное упрощение очень серьезно может повлиять на конгрессно-выставочные возможности», — делится мнением ВРИО вице-губернатора Приморья Константин Богданенко.

Для развития туризма на Дальнем Востоке уже до конца этого года планируют запустить пассажирский поезд по маршруту «Владивосток-Суйфэньхэ» в Китае. Новая ветка, по мнению экспертов, привлечет в регион еще больше иностранцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как преобразится Дальний Восток после ВЭФ-2019.

Тема:
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