Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ

Утром 6 сентября на полях Восточного экономического форума Владимир Путин проводит беседу с представителями общественности Приморского края. Главная тема — развитие Дальнего Востока. За несколько часов до этого во Владивостоке закончился бизнес-диалог, посвященный инфраструктуре будущего, новым центрам притяжения. Они позволят повысить экономический потенциал, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона на российском и международном уровне.

«Владивосток — это третий город в РФ по приросту иностранных туристов. Владивосток третий город по числу иностранных авиакомпаний, авиарейсов. Это инфраструктурное упрощение очень серьезно может повлиять на конгрессно-выставочные возможности», — делится мнением ВРИО вице-губернатора Приморья Константин Богданенко.

Для развития туризма на Дальнем Востоке уже до конца этого года планируют запустить пассажирский поезд по маршруту «Владивосток-Суйфэньхэ» в Китае. Новая ветка, по мнению экспертов, привлечет в регион еще больше иностранцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как преобразится Дальний Восток после ВЭФ-2019.