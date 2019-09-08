И высшие лица стран, и организаторы форума дали понять, что Восточно-экономический форум (ВЭФ) — это прежде всего для людей. Подписанные контракты, международные переговоры, новые горизонты — это, конечно, хорошо. Но именно простой человек должен на себе почувствовать те самые глобальные изменения, о которых здесь говорят.

Не зря президент предложил идею — сделать процветание Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. И главная мысль этой глобальной задачи — повышение качества жизни.

Роман Ишмухаметов о новых горизонтах развития.

Чтобы алмаз стал бриллиантом — нужно хорошо потрудиться. Главное — огранка. Чем лучше соблюдены пропорции — тем дороже. Профессия Марии Иващенко — оценивать качество обработки.

«Мне нравится. Мы работаем с иностранными гражданами и каждый день обмениваемся чем-то новым», — рассказывает девушка.

Большинство коллег Марии говорят на хинди. Компания индийская, но работать решила в России. Здесь налоговые каникулы, таможенные льготы и инфраструктура за счет государства. Вот и Китай сосредоточил свое производство грузовиков именно в России. Ходовая — из Поднебесной, кузовы — наши. Двадцать пять грузовиков собирают за двадцать пять дней. Уже в начале октября эти самосвалы отправятся к заказчику по морю на Магадан.

Добыча калийной руды в Бурятии, выращивание овощей в минус пятьдесят в Якутии, канатная дорога между Россией и Китаем на Амуре. Губернаторы борются за деньги инвесторов. В Дальний Восток бизнес вкладывается охотно. Примерно треть от всех пришедших в нашу страну инвестиций — приходится на этот регион.

«В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года инвесторами вложено в экономику региона 612 миллиардов рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тысяч рабочих мест. В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил почти 23 процента. Это без малого в три раза выше, чем в целом по стране», — заявил на пленарном заседании форума президент России Владимир Путин.

Эти изменения уже ощутили на себе жители региона. Впереди — новый прорыв. Демографический вопрос на первом месте. Молодые семьи на Дальнем Востоке смогут брать ипотеку всего под два процента, а чтобы привлечь хороших специалистов — и не только в крупные города, но и в глубинку — им поднимут зарплаты.

«Нужно адаптировать наши общероссийские программы „Земский доктор“ и „Сельский учитель“ к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока, увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза», — предложил глава государства.

Впрочем, Восточный экономический форум, конечно, не только и не столько задает вектор развития наших территорий, но всего азиатско-тихоокеанского региона. Президент Монголии, премьеры Индии, Японии и Малайзии, заместитель премьера Госсовета Китая. Зарубежные гости российского лидера. На долю этих стран приходится треть мирового ВВП — 40 процентов населения планеты. Уже сформировавшаяся точка роста, ядро принятия важнейших для мира решений — сместилось с Запада на Восток. В Большой семерке поговаривают о возвращении туда России, но не исчерпал ли себя такой формат?!

«Президент Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая. Поэтому любые форматы всегда идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах, насколько я понимаю, так и было на этот раз в „семерке“. Это все равно полезно», — подчеркнул Путин.

Пока в «семерке» не могут прийти к согласию даже по ключевым вопросам, пока импульсные твиты обрушивают целые компании, пока идет шантаж своих же союзников — другой полюс мира демонстрирует согласие. И Россия здесь — вновь центр притяжения. Нарендра Моди в эти дни во Владивостоке в своем микроблоге три раза переходил на русский, восхищался городом, заводом «Звезда», и наконец, самими переговорами с Владимиром Путиным. У Индии в этом году на форуме статус почетного гостя.

«Утреннее солнце появляется здесь прежде всего. Лишь потом освещает весь остальной мир, заряжая его энергией. Я хотел бы выразить благодарность моему другу, президенту Путину. За то, что он предоставил мне возможность поучаствовать в столь важном событии», — заявил на ВЭФ премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что говорят — съели пуд соли», — заявил премьер-министр Японии.

Новая цель в отношениях с Китаем — увеличить вдвое товарооборот до двухсот миллиардов долларов. Очень теплая встреча с премьером Малайзии. Махатхир Мохамад — патриарх азиатской политики. Ему 94. Со всеми приехавшими на форум странами — у России хорошие, партнерские отношения.

Состав по-настоящему представительный. Свыше восьми с половиной тысяч участников из 65 стран мира. Подавляющее большинство приехали инвестировать в Россию, и обсуждать будущее мировой экономики».

И этот завтрашний день, как и в политике — многополярный. Трудоспособное население Запада — стремительно стареет, на Востоке — только молодеет. И, как результат, страны с развивающейся экономикой, такие как Индия и Китай, например, — ставят мировые рекорды по экономическому росту.

«Восточные страны, а сегодня мы говорим даже не только о подъеме Востока, сколько о подъеме глобального Юга. Глобальный Юг — новый термин, который обозначает вот эти вот все активно развивающиеся страны. Значит, все это ведет к тому, что глобальный Юг становится одним из мощнейших центров силы», — поясняет политолог Максим Хомяков.

«Дальний Восток — горизонты развития» — так звучала тема этого форума. И судя по десяткам подписанных соглашений и инвестиционных проектов — на рекордные три триллиона четыреста миллиардов рублей — горизонты в азиатско-тихоокеанском регионе просто безграничны. И Россия здесь ключевой игрок.