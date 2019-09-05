Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока

Во Владивостоке идет пленарное заседание — ключевое мероприятие Восточного экономического форума. В нем принимает участие Владимир Путин, а также лидеры Индии, Монголии, Малайзии и Японии.

На заседании уже прозвучали важнейшие заявления, которые касаются стремительного развития Дальнего Востока и не только.

Путин поручил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд для поддержки стартапов. Мы будем поддерживать глубокую переработку — на это должны обратить внимание ТОРы. А еще регион ждет настоящая революция в культуре: обновление сети библиотек, строительство филиалов ведущих концертных площадок и выставочных залов. Все это будет развивать Дальний Восток как место, привлекательное для туристов. Главное — объединить усилия.

За ходом встречи следит Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке.