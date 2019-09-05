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Когда Украина и Россия окончательно согласуют обмен заключенными

, 19:29 Эфирная новость 17

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по вопросу обмена заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу.

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Фото, видео : ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 98

И сегодня же, 5 сентября, Владимир Путин сделал важное заявление: в самом ближайшем будущем Россия и Украина могут обменяться пленными. Конкретных сроков глава государства пока называть не стал. Сказал только, что переговоры уже приближаются к завершению, а обмен будет — масштабным. Эти планы российский президент обсудил и с приехавшим на форум главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктором Медведчуком.

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. И в ближайшее время, как и договорились с действующей властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — сказал Путин.

«Огромное спасибо и в Украине люди ждут, когда вы и президент Зеленский поставите точку в этом вопросе», — ответил Медведчук.

«Мы работаем над этим. Вам спасибо за ваши усилия», — сказал Путин.

Неформальным продолжением форума стал Международный юношеский турнир по дзюдо. Туда Владимир Путин отправился в сопровождении лидеров Монголии, Японии и Индии. Нарендра Моди, в отличие от коллег посещает эти соревнования впервые. Высокопоставленные гости приняли участие и в церемонии награждения. Сборные России и Монголии поделили первое и второе места — спортсмены завоевали одинаковое количество очков. «Бронза» досталась Японии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной.

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