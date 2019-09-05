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Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

, 14:13 Эфирная новость 60

Президент РФ считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 95

Президент РФ сделал заявление о том, что в самом ближайшем будущем Россия и Украина могут обменяться пленными.

Конкретных сроков Владиимр Путин пока называть не стал. Сказал только, что обмен этот будет масштабным. И оценил перспективы этого события.

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями. Так что я думаю, в ближайщее время это станет известно. Я думаю, что в исторической перспективе — это неизбежно, на мой взгляд, произойдет — будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и об этом многократно говорим», — сказал президент РФ.

На экономическом форуме во Владивостоке сегодня, 5 августа, вообще большой день, что ни площадка, то важное заявление. Об огромном технологическом прорыве говорили на встрече, посвященной цифровым транспортным коридорам через Дальний Восток. В частности, подняли вопросы об умных светофорах, решении проблем с пробками на дорогах и даже беспилотной авиации.

А в Минздраве рассказали, что разработали для школьников учебник по охране здоровья. Там есть разделы о здоровом образе жизни и методах первой помощи. Книга написана, осталось внести правки.

Ранее 5-tv, ru рассказывал, что Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке.

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