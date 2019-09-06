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  4. Смогут ли Кокорин и Мамаев освободиться досрочно?

Смогут ли Кокорин и Мамаев освободиться досрочно?

, 8:14 Эфирная новость 78

Белгородский областной суд рассмотрит соответствующее ходатайство 6 сентября.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Илья Питалев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 303

Павел Мамаев и Александр Кокорин могут выйти на свободу досрочно. 6 сентября в Белгородском областном суде пройдет рассмотрение их ходатайства. Если просьбу удовлетворят, футболисты покинут исправительное заведение уже до конца сентября. В противном случае им предстоит отбывать наказание до декабря. За время проведенное в колонии спортсмены заработали положительную характеристику. Напомним, что игроки «Зенита» и «Краснодара» были признаны виновными в двух драках в Москве. В мае 2019-го Пресненский суд столицы приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы, а Павла Мамаева к году и пяти месяцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей.

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